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Ереван готов начать консультации с Баку о сроках и месте подписания соглашения о мире

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Соглашение о мире с Азербайджаном готово к подписанию, Ереван готов начать с Баку консультации вокруг сроков и места подписания документа, заявили в МИД Армении.

"Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает факт достижение соглашения по проекту соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" и завершения переговоров вокруг достижения согласия по данному проекту соглашения", - говорится в заявлении.

"Таким образом, соглашение о мире готово к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения", - добавили в ведомстве.

МИД Армении по дипломатическим каналам довел до сведения МИД Азербайджана, что Республика Армения принимает предложения Азербайджана по двум несогласованным статьям проекта соглашения о мире, и предложил опубликовать совместное заявление о согласовании текста проекта мирного соглашения и завершении переговоров по согласованию проекта, однако "официальный Баку предпочел сделать одностороннее заявление".

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 статей соглашения о мире, несогласованными оставались статья о воздержании от взаимных исков в международных судебных инстанциях и статья о неразмещении третьих сил на границе.

Ранее в этот день глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что завершены переговоры по согласованию текста мирного соглашения между странами. По его словам, Армения приняла предложения Азербайджана касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения.

"На следующем этапе Баку ожидает внесения Арменией изменений в ее Конституцию", - сказал министр.

Армения Азербайджан Джейхун Байрамов МИД
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