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Алиев заявил о крайне низком уровне доверия к Армении

По его словам, все договоренности с Ереваном обязательно должны быть закреплены на бумаге

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все договоренности с Арменией в обязательном порядке должны быть закреплены на бумаге. Он сказал об этом на Глобальном Бакинском форуме, его заявление выложено на президентском сайте.

"Я могу вам сказать еще одно: уровень доверия к Армении близок к нулю. (...) Нам нужны документы, нам нужны бумаги", - сказал он.

По его словам, "нам нужно, чтобы в конституции Армении не осталось каких-либо территориальных претензий к Азербайджану".

"Они там все еще присутствуют. Нам нужно, чтобы Минская группа ОБСЕ была распущена. Это наш месседж Армении, и мы заявляем, что в сохранении Минской группы нет никакой логики. Она была создана для решения карабахского вопроса. Сегодня этот вопрос решен. Армения признает Карабах частью Азербайджана. Почему бы вам не присоединиться к нам и не подать совместное заявление в ОБСЕ о роспуске организации? Они не хотят", - сказал Алиев.

Он считает, что Армения своими действиями хочет виртуально сохранить "часть своих позиций" на земле.

Армения Азербайджан Ильхам Алиев ОБСЕ Карабах
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