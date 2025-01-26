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В ЦИК РФ считают, что на выборах в Белоруссии в полной мере обеспечены права избирателей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Член ЦИК России Антон Лопатин считает, что выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом страны.

"Можно с уверенностью сказать, что права всех участников избирательного процесса обеспечены в полной мере и в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом страны", - сказал Лопатин, его слова привели в телеграм-канале ЦИК РФ в воскресенье.

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По его словам, на участках было много национальных наблюдателей, выдвинутых партиями и трудовыми коллективами. "Наблюдательское сообщество отмечает хорошую оснащенность избирательных участков и высокую активность избирателей республики", - отметил Лопатин.

Делегация ЦИК РФ, в состав которой вошли председатель комиссии Элла Памфилова и два члена Центризбиркома - Антон Лопатин и Павел Андреев, принимала участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии. В дни досрочного голосования, 24 и 25 января, а также в текущее воскресенье, в день основного голосования, члены ЦИК РФ посещали избирательные участки. Они посетили участки в Минской, Гродненской и Брестской областях.

В Белоруссии в воскресенье завершились выборы президента, участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени. На высший государственный пост Белоруссии на этих выборах претендуют пять человек, зарегистрированных в качестве кандидатов в президенты. Это действующий глава республики Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 г), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

Александр Лукашенко Антон Лопатин ЦИК РФ Белоруссия
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