ЕС, исключив из списка трех россиян, готов к продлению санкций

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз (ЕС) близок к продлению санкций в отношении России после того, как Венгрия отказалась от своих возражений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и подготовит почву для продления санкций на шесть месяцев", - сообщает агентство.

Отмечается, что по просьбе Будапешта из санкционного списка были исключены имена трех россиян. О ком именно идет речь, не уточняется.

Как заявили дипломаты ЕС, изначально Венгрия настаивала на исключении из списка восьми имен.

При этом источники агентства сообщили, что по настоянию Люксембурга санкции против предпринимателя Михаила Фридмана сохранятся, несмотря на решение суда.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что власти Венгрии угрожали не дать добро на продление санкций ЕС против 2 тыс. россиян, которое требует единогласного решения стран Евросоюза, если из санкционных списков не уберут Фридмана.

В апреле 2024 года Европейский суд постановил убрать бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков ЕС. В заявлении суда отмечалось, что причины, указанные для включения двух бизнесменов в санкционные списки, не являются убедительными. Авен и Фридман находятся под санкциями ЕС с февраля 2022 года.