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Власти ЕС заявили о работе над 17-м пакетом санкций в отношении РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают, что санкции ЕС в отношении России дают ожидаемый результат, идет работа над 17-м санкционным пакетом, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Санкции в отношении России против организаций и физических лиц работают, они наносят ущерб российской экономике, и это именно то, чего мы хотели ожидать", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Вот почему мы приняли 16 пакетов санкций. Они все были утверждены единогласно (государствами-членами ЕС - ИФ). Теперь мы работаем над 17-м. Мы не остановимся в достижении наших целей", - добавила Хиппер.

Ей был задан вопрос относительно последствий в случае непродления индивидуальных санкций в отношении РФ, которые истекают 15 марта и которые угрожает заблокировать Венгрия.

"Я могу вам сказать, что мы не оставляем усилий, чтобы прийти в срок к согласию о продлении этих санкций", - ответила представитель Каллас.

ЕС Кая Каллас Венгрия
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