Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Также будут отменены санкции против бизнесменов Кантора и Рашевского и сестры Алишера Усманова

Михаил Дегтярев Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в ходе подготовки к продлению индивидуальных санкций против 2 тысяч россиян решили отменить ограничения в отношении министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателей Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, сообщила Financial Times.

По словам ее источников, знакомых с решением ЕС, четверо россиян будут исключены из санкционных списков после того, как Венгрия пригрозила заблокировать продление персональных ограничений для более чем двух тысяч человек.

Исмаилову, Кантора и Дегтярева исключат из списков по запросу Венгрии, сказали FT три чиновника. По данным двух источников, выведения Рашевского из-под санкций запросили все страны Евросоюза.

В то же время в ЕС не согласились с призывом Венгрии отменить санкции против бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Для продления санкций требуется одобрение всех 27 стран ЕС. Действие нынешних мер истекает в субботу, 15 марта.

FT ранее сообщила, что власти Венгрии угрожали не дать добро на продление санкций ЕС против 2 тысяч россиян, если из санкционных списков не исключат Фридмана.

Позднее Bloomberg со ссылкой на источники передал, что Венгрия отказалась от своих возражений, и ЕС близок к продлению санкций в отношении России. Как заявили дипломаты ЕС, изначально Венгрия настаивала на исключении из списка имен восьми человек.