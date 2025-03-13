Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС против России

Михаил Фридман Фото: Олег Яковлев/РБК/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Венгрии заявили, что не дадут добро на продление санкций Евросоюза против 2 тысяч россиян, которое требует единогласного решения стран ЕС, если из санкционных списков не уберут предпринимателя Михаила Фридмана, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источники.

По словам четырех источников, знакомых с обсуждениями вопроса, постпред Венгрии при ЕС потребовал, чтобы Фридмана убрали из санкционного списка в качестве условия того, что Будапешт согласится с продлением остальных санкций.

Издание напоминает, что ограничения ЕС в отношении этих лиц истекают 15 марта. Постпреды стран ЕС после нескольких дней неудачных переговоров должны встретиться 13 марта для продолжения обсуждений.

По информации источников FT, Люксембург поддерживает усилия Венгрии по исключению Фридмана из санкционных списков.

Представители правительств Венгрии и Люксембурга отказались комментировать эту информацию.

В апреле 2024 года Европейский суд постановил убрать бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков ЕС. В заявлении суда отмечалось, что причины, указанные для включения двух бизнесменов в санкционные списки, не являются убедительными. Авен и Фридман находятся под санкциями ЕС с февраля 2022 года.

Однако, отмечает FT, они остались под санкциями благодаря другому решению властей ЕС от 2023 года.