Что случилось этой ночью: пятница, 14 марта
Новая атака БПЛА на Москву, самолет загорелся в американском Денвере, Трамп не продлил лицензию на расчет за энергоресурсы из РФ
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Четыре летевших на Москву беспилотника уничтожено средствами ПВО. В Туапсе в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза.
- Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы. Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.
- Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере. Пассажиры эвакуировались по крылу самолета.
- Трамп по-прежнему верит в присоединение Гренландии к США. Он заявил, что это нужно для "международной безопасности".
- Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что обеим сторонам придется идти на компромиссы.