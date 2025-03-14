Что случилось этой ночью: пятница, 14 марта

Новая атака БПЛА на Москву, самолет загорелся в американском Денвере, Трамп не продлил лицензию на расчет за энергоресурсы из РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре летевших на Москву беспилотника уничтожено средствами ПВО. В Туапсе в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза.

- Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы. Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

- Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере. Пассажиры эвакуировались по крылу самолета.

- Трамп по-прежнему верит в присоединение Гренландии к США. Он заявил, что это нужно для "международной безопасности".

- Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что обеим сторонам придется идти на компромиссы.