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Трамп назвал заявления Путина по Украине "многообещающими, но неполными"

Трамп назвал заявления Путина по Украине "многообещающими, но неполными"
Дональд Трамп
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посчитал заявления президента России Владимира Путина относительно украинского конфликта "многообещающими, но неполными", передает Bloomberg.

"Путин выступил с очень многообещающим заявлением", - сказал Трамп и добавил, что эти высказывания были "неполными".

Президент США вновь заявил, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.

Вечером 13 марта Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру. Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области, добавил он.

"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах о прекращении конфликта, выходе на приемлемые для всех договоренности", - сказал президент.

Также Путин допустил возможность телефонного разговора с Трампом, чтобы обсудить детали соглашения по Украине.

Дональд Трамп США Европа Украина Владимир Путин
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