Трамп назвал заявления Путина по Украине "многообещающими, но неполными"
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посчитал заявления президента России Владимира Путина относительно украинского конфликта "многообещающими, но неполными", передает Bloomberg.
"Путин выступил с очень многообещающим заявлением", - сказал Трамп и добавил, что эти высказывания были "неполными".
Президент США вновь заявил, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.
Вечером 13 марта Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру. Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области, добавил он.
"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах о прекращении конфликта, выходе на приемлемые для всех договоренности", - сказал президент.
Также Путин допустил возможность телефонного разговора с Трампом, чтобы обсудить детали соглашения по Украине.