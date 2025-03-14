Поиск

Баку анонсировал взаимный с Ереваном отзыв исков из международных судов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения после подписания мирного договора отзовут взаимные иски, поданные в международные суды, заявил агентству Report заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

По его словам, в этом направлении стороны предпринимают определенные шаги.

"После Отечественной войны (второй Карабахской войны - ИФ) Азербайджан подал межгосударственные иски против Армении в международные суды в связи с 30-летней оккупацией, этническими чистками и другими международными преступлениями. В течение этого периода наша деятельность продолжается по различным направлениям, и эти иски находятся на разных стадиях", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что за последние два года проведена работа по согласованию соглашения о нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вчера министр иностранных дел Джейхун Байрамов объявил о согласовании всех 17 статей мирного соглашения", - сказал Мамедов.

Азербайджан Армения Джейхун Байрамов Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На саммите ЕС 20-21 марта будут обсуждать конкурентоспособность союза и Украину

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg сообщил о ранней стадии переговоров США о сотрудничестве с "Газпромом"

Что случилось этой ночью: пятница, 14 марта

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта

Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Ереван не стремится к международному признанию геноцида армян в Османской Турции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе365 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6010 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });