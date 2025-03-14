Баку анонсировал взаимный с Ереваном отзыв исков из международных судов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения после подписания мирного договора отзовут взаимные иски, поданные в международные суды, заявил агентству Report заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

По его словам, в этом направлении стороны предпринимают определенные шаги.

"После Отечественной войны (второй Карабахской войны - ИФ) Азербайджан подал межгосударственные иски против Армении в международные суды в связи с 30-летней оккупацией, этническими чистками и другими международными преступлениями. В течение этого периода наша деятельность продолжается по различным направлениям, и эти иски находятся на разных стадиях", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что за последние два года проведена работа по согласованию соглашения о нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вчера министр иностранных дел Джейхун Байрамов объявил о согласовании всех 17 статей мирного соглашения", - сказал Мамедов.