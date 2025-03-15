Участники лондонской встречи по Украине выразили готовность оказывать давление на РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран, присоединившихся к организованной Великобританией виртуальной встрече по Украине, выразили готовность оказывать давление на Россию, чтобы добиться от нее 30-дневного перемирия с Киевом без предварительных условий, заявил в субботу британский премьер Кир Стармер.

"Мы согласились, что если президент Путин откажется от немедленного и не предусматривающего выполнения предварительных условий перемирия, то нам будет нужно активнее укреплять Украину, ослаблять военный потенциал РФ, усиливать давление на Путина, чтобы убедить его начать переговоры", - сказал по итогам встречи Стармер.

По его мнению, такое дополнительное давление может предусматривать усиление санкций и "продолжение поиска законных способов, которые вынудят Россию возместить нанесенный Украине ущерб".

"Мы подтвердили готовность содействовать безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - добавил Стармер, подводя итоги встречи.

Он отметил, что участники договорились, что позже в марте военачальники обсудят "планы насчет того, как наши армии могут помочь Украине обеспечивать свою безопасность в будущем".

В видеоконференции приняли участие, в основном, европейские страны. США на ней не были представлены.