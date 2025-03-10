Стармер в разговоре с Трампом выразил надежду на возобновления американской помощи Украине

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что переговоры США и Украины приведут к возобновлению обмена разведданными и передачи помощи Киеву.

"Премьер-министр заявил, что надеется на положительный исход переговоров, который позволит США возобновить обмен разведданными и помощь", - сообщает сайт британского правительства.

Стармер также отметил, что британские чиновники на выходных общались с украинскими коллегами.

Кроме того, британский премьер обсудил с Трампом двустороннее экономическое соглашение, о котором они говорили во время недавнего Стармера в Вашингтон.

В феврале, после встречи со Стармером, Трамп заявил, что Вашингтон и Лондон могут прийти к торговому соглашению, и в этом случае можно будет не вводить повышенных пошлин на товары из Великобритании.