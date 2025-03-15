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Что произошло за день: суббота, 15 марта

Разминирование освобожденных территорий в Курской области, эвакуация жителей Суджанского района, отстранение нападающего ХК ЦСКА из-за допинга, сезон велопроката в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий Курской области.

- Сотрудники МЧС эвакуировали из Суджанского района Курской области 301 россиянина.

- Судебные власти Франции позволили Павлу Дурову вылететь в Дубай и провести там "несколько недель", сообщили французские СМИ.

- Участники виртуальной встречи по Украине, организованной Лондоном, выразили готовность оказывать давление на Россию ради 30-дневного перемирия без предварительных условий, заявил британский премьер Кир Стармер.

- Хоккейный клуб ЦСКА отстранил нападающего Владислава Каменева из-за проблем с допинг-пробой. По данным издания "Спорт-Экспресс", в его организме обнаружен мельдоний.

- Сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал в Москве.

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