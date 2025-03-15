Глава США раскритиковал американские СМИ за попытку дискредитировать переговоры Уиткоффа в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал в субботу американские СМИ за публикацию не соответствующих действительности подробностей о недавнем визите спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

"Мы видим, что "фейковые СМИ" (так Трамп называет враждебно настроенные к нему СМИ в США - ИФ) снова за работой! Почему они не могут хотя бы раз побыть честными? Вчера вечером я прочитал, что президент Путин якобы заставил моего уважаемого спецпосланника Стива Уиткоффа девять часов прождать встречи. А ведь на самом деле никакого ожидания там не было", - написал он в соцсети Truth Social.

"Кроме того, у Уиткоффа состоялись встречи и с другими российскими официальными лицами, и это, конечно, заняло какое-то время. Но все было очень продуктивно. Далее все прошло быстро и эффективно. Поступившие нам сигналы (по Украине - ИФ), надеюсь, - хорошие", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что "не было никакого ожидания. Ни девятичасового, ни какого-то другого. Единственная причина публикации таких данных в СМИ - попытка дискредитировать".

Уиткофф посетил Москву ранее на этой неделе. Он - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, однако участвует и в украинском урегулировании.