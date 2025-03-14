Путин поздно вечером в четверг принял Стива Уиткоффа

Президент РФ через спецпосланника Трампа передал информацию и дополнительные сигналы для американского лидера

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы Дональду Трампу, сообщили в Кремле.

"Он (Уиткофф - ИФ) вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.