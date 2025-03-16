Уиткофф заявил, что разговор Трампа и Путина может пройти на следующей неделе

Флаги России и США на здании американского посольства Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может состоятся на следующей неделе, сообщил в воскресенье в эфире CNN спецпосланник США Стив Уиткофф.

"Трамп, вероятно, поговорит с Путиным на неделе", - сказал он.

По словам Уиткоффа, его встреча с Путиным, которая прошла ранее на этой неделе, была позитивной: "Две стороны стали ближе, чем были ранее".

"Я полагаю, президент Путин хочет окончания этого (кровопролития)", - отметил спецпредставитель США.