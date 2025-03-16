Поиск

Уиткофф заявил, что разговор Трампа и Путина может пройти на следующей неделе

Уиткофф заявил, что разговор Трампа и Путина может пройти на следующей неделе
Флаги России и США на здании американского посольства
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может состоятся на следующей неделе, сообщил в воскресенье в эфире CNN спецпосланник США Стив Уиткофф.

"Трамп, вероятно, поговорит с Путиным на неделе", - сказал он.

По словам Уиткоффа, его встреча с Путиным, которая прошла ранее на этой неделе, была позитивной: "Две стороны стали ближе, чем были ранее".

"Я полагаю, президент Путин хочет окончания этого (кровопролития)", - отметил спецпредставитель США.

США Стив Уиткофф Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мантуров заявил о готовности РФ создать агропромышленный хаб в Катаре

Латвия приостановила работу на единственном пункте пропуска с Белоруссией

Жертвами пожара на дискотеке в Северной Македонии стали более 50 человек

Протестная акция в Белграде переросла в беспорядки

Протестная акция в Белграде переросла в беспорядки

В Северной Македонии в результате пожара на дискотеке погибли десятки человек

Не менее 34 человек стали жертвами непогоды в США

Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки
Операция США и союзников против хуситов

Число жертв авиаударов США по Йемену выросло до 19 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6030 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов190 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });