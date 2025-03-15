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Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов

Он призывает Иран прекратить поддержку хуситов

Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов
Президент США Дональд Трамп
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам.

"Сегодня я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп мотивировал свое решение тем, что хуситы обстреливают суда, самолеты, беспилотники.

"Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали", - добавил президент США.

Также он призвал Тегеран прекратить оказывать поддержку мятежникам в Йемене. "И не смейте угрожать американскому народу, его президенту (...), морским торговым путям. Если не согласитесь на это, берегитесь! Америка заставит вас в полной мере ответить за поступки, и мы не будем милостивы", - предупредил Трамп.

По словам Трампа, американская боевая авиация уже наносит удары по мятежникам в Йемене.

"Наши отважные воины в настоящее время наносят авиаудары по базам террористов, по их главарям и системе ПРО (...). Террористы не смогут помешать американским торговым судам и кораблям ВМС США свободно перемещаться по морям", - отметил он.

Трамп раскритиковал действия своего предшественника на посту президента Джо Байдена. "Его реакция на действия хуситов была настолько слабой, что те продолжили действовать", - считает президент США.

"В последний раз корабль американских ВМС оказывался в Красном море четыре месяца назад. И тогда его обстреляли более десятка раз", - добавил Трамп. Он подчеркнул, что обстрелы торговых судов близ Йемена "стоили США и мировой экономике миллиарды долларов".

Изначально хуситы начали обстреливать суда близ Йемена в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа. Кроме того, в последние месяцы они периодически сообщали об обстрелах кораблей ВМС США, а также - о сбитых американских ударно-разведывательных БПЛА.

ВМС США Дональд Трамп Тегеран
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