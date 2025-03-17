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ЕС выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро из украинского фонда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил, что одобрил в понедельник третью выплату Киеву в размере около 3,5 млрд евро грантов и кредитов в рамках украинского фонда.

"С этой третьей выплатой Украина получит около 20 млрд евро из украинского фонда с момента его вступления в силу год назад. Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в плане для Украины, для получения третьего платежа из украинского фонда", - говорится в опубликованном коммюнике.

Основной целью фонда является "поддержка макрофинансовой стабильности Украины, а также ее восстановления, реконструкции и модернизации", напоминается в сообщении. В плане для Украины изложены намерения Киева по решению этих задач, а также представлен график реформ, которые она планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

По данным Совета ЕС, Украина продвинулась по пути реализации реформ, предусмотренных планом. Речь идет, в частности, о реформах по увеличению использования возобновляемых источников энергии, расширению автономии энергетического регулятора, упрощению процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятию стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов, включая разминирование; продолжению работы по составлению перечня стратегических и критически важных сырьевых ресурсов.

Украинский фонд, вступивший в силу 1 марта 2024 года, рассчитан на общую сумму до 50 млрд евро финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки Украины в период с 2024 по 2027 год. Из этой суммы до 32 млрд евро предусмотрено для содействия реформам и инвестициям в соответствии с планом для Украины. Выплаты обусловлены выполнением Киевом ряда заранее установленных условий.

Украина ЕС Совет ЕС
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