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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

ЕС выплатит второй регулярный транш помощи из фонда для Украины на 4,2 млрд евро

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник об утверждении второй регулярной выплаты грантов и кредитов Евросоюза Киеву на более 4,2 млрд евро в рамках фонда для Украины по поддержке ее макрофинансовой стабильности и функционирования госуправления.

"В решении, принятом сегодня, совет пришел к выводу, что Киев выполнил необходимые условия и реформы, предусмотренные украинским планом, для получения средств, которые будут выплачены из фонда для Украины", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В документе подчеркивается важность того, чтобы деньги были выделены как можно скорее. В Брюсселе напомнили, что план для Украины излагает намерения Киева "относительно восстановления, реконструкции и модернизации страны и реформ, которые она планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет".

В мае 2024 года совет решил, что план для Украины выполнил предварительные условия для получения Киевом до 50 млрд евро поддержки в рамках фонда для Украины, и в августе был выплачен первый транш ЕС.

Фонд для Украины предусматривает до 50 млрд евро "стабильного финансирования в виде грантов и кредитов" для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации страны в период с 2024 по 2027 год.

ЕС Евросоюз Украина
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