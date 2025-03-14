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В ЕС предложили создать фонд добровольной военной помощи Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе предложили создать фонд для военных поставок Украине в размере от 20 до 40 млрд евро на основе добровольного участия, чтобы Венгрия не могла использовать право вето в отношении инициатив помощи Киеву, сообщает в пятницу портал Euractiv.

"Странам-членам предлагают оказать военную помощь Украине в 2025 году, предварительно в размере не менее 20 млрд евро, а в перспективе до 40 млрд евро в зависимости от украинских потребностей", - говорится в документе ЕС, попавшем в распоряжение Euractiv.

Согласно документу, в качестве первого шага этой инициативы лидерам предлагают договориться о выделении 5 млрд евро на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

По новому плану финансовое участие каждой страны будет пропорционально её экономическому весу в ЕС. Сам Евросоюз будет считать своим вкладом 1,9 млрд евро, полученных в виде прибыли от замороженных российских активов.

Кроме снарядов, приоритет должны отдавать системам ПВО, ракетам, беспилотниками, истребителям, восстановлению украинских бригад.

По информации Euractiv, государства ЕС получили текст накануне. На следующей неделе лидеры стран примут участие в саммите для обсуждения, в том числе вопроса военной помощи Украине.

Крайний срок, когда страны могут выразить заинтересованность во вкладе в предлагаемый фонд - 30 апреля.

В марте глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила предоставить Украине пакет помощи на 20 млрд евро. Однако предложение убрали из проекта итогового заявления, опубликованного после саммита ЕС 6 марта, так как Венгрия заблокировала инициативу.

Венгрия ЕС Кая Каллас Украина
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