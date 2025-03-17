Группировка M23 отказалась от мирных переговоров с властями Демократической Республики Конго

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Движение 23 марта" (М23), которая ведет боевые действия против конголезских военных на востоке Демократической Республики Конго, в понедельник объявила, что не будет принимать участие в планировавшихся мирных переговорах с властями ДРК, передает Associated Press (AP).

"Наша организация более не может продолжать участие в этих дискуссиях", - заявил представитель М23 Лоуренс Каньюка.

В качестве причин данного шага он назвал санкции, введенные в понедельник ЕС против некоторых членов M23, а также продолжение наступательных действиях армии ДРК на востоке страны.

Ранее представитель президента ДРК Феликса Чисекеди - Тина Салама - заявляла AP, что делегация ДРК уже находится в Анголе для мирных переговоров, которые должны были пройти 18 марта. Каньюка также сообщал в социальной сети X, что и группировка направила в Луанду свою делегацию.

В конце января М23 захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тыс. человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.