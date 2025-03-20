Группировка M23 захватила стратегически важный город Валикаль на востоке ДРК

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Движение 23 марта" (М23) 18 марта вечером вошла в играющий важнейшую роль город Валикаль на востоке Демократической Республики Конго, сообщает AP со ссылкой на информацию от местных жителей. Подтверждения этим данным ни от конголезских военных, ни от М23 не поступало.

Заняв Валикаль, М23 взяла под контроль дорогу, которая соединяет сразу четыре провинции на востоке ДРК - Северное Киву, Южное Киву, Чопо и Маниема. Тем самым прервано сообщение между конголезскими военными, отмечает АР.

Кроме того, в окрестностях Валикале находятся крупнейшие залежи олова ДРК и несколько значимых золотых шахт.

17 марта М23 объявила, что не будет принимать участие в планировавшихся на следующий день мирных переговорах с властями ДРК. Причиной отказа в группировке назвали санкции, введенные Евросоюзом против некоторых участников M23.

18 марта президенты ДРК и Руанды Феликс Чисекеди и Поль Кагаме провели переговоры в Катаре и призвали к немедленному и безоговорочному прекращению огня в ДРК.

В конце января М23 захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тысяч руандийских военных. Некоторые наблюдатели называли цифру в 7 тысяч человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.