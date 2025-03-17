Власти ДРК на этой неделе проведут мирные переговоры с группировкой M23

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мирные переговоры между властями Демократической Республики Конго (ДРК) и поддерживаемой Руандой группировкой "Движение 23 марта" (М23) пройдут 18 марта в Анголе, сообщает Associated Press (AP).

"Делегация, представляющая Конго, находится в столице Анголы для переговоров", - сообщила агентству представитель президента ДРК Феликса Чисекеди Тина Салама.

AP напоминает, что Чисекеди ранее отказывался от прямых переговоров с группировкой.

Представитель M23 Лоуренс Канюка также сообщил в социальной сети X, что и группировка направила в Луанду свою делегацию.

В конце января М23 захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тыс. человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.