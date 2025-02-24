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С января на востоке ДРК погибли в боях около 7 тысяч человек

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - С января в боевых действиях на востоке Демократической Республики Конго погибли около 7 тысяч человек, сообщают западные СМИ со ссылкой премьер-министра ДРК Джудит Суминву.

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве Суминва призвала мир действовать и ввести "сдерживающие санкции", чтобы противостоять массовым перемещениям населения и внесудебным казням в зоне конфликта.

Она добавила, что около 450 тысяч человек в стране остались без крыши над головой после того, как были разрушены 90 лагерей для перемещенных лиц.

В конце января группировка "Движение 23 марта" (М23) захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву.

По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тысячи руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тысяч человек.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебрались в ДРК, вошли в союз с правительством и угрожают проживающим там тутси.

ДРК Конго ООН Руанда М23 Джудит Суминва
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