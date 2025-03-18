Пекин изучает портовую сделку CK Hutchison на $14,2 млрд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Китая начали изучать сделку гонконгского конгломерата CK Hutchison по продаже портовых активов консорциуму с участием американской BlackRock. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Высокопоставленные чиновники предписали ряду органов, включая Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR), изучить транзакцию на предмет нарушений, связанных с безопасностью и конкуренцией.

По словам источников, изучение сделки еще не означает, что последуют какие-либо действия. Транзакции такого масштаба часто привлекают внимание регуляторов как в Китае, так и за рубежом, отмечает агентство. Также неясно, какие рычаги может задействовать Пекин для блокировки сделки, учитывая, что все продаваемые порты находятся за пределами КНР.

В начале марта стало известно, что CK Hutchison предварительно договорился о продаже за $14,2 млрд компаний-собственников 80% холдинга Hutchison Ports, владеющего долями в собственниках, операторах и девелоперах 43 портов в 23 странах. Кроме того, консорциум с участием BlackRock купит 90% акций Panama Ports, которая владеет и управляет двумя портами в Панаме.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу после этих новостей заявлял, что Вашингтон начал принимать меры по возвращению контроля над Панамским каналом. "Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать", - сказал он.

"Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта близ Панамского канала", - отметил тогда американский лидер.

FInancial Times писала, что глава BlackRock Ларри Финк общался с высокопоставленными чиновниками в администрации Трампа, включая самого президента и госсекретаря Марко Рубио, чтобы заручиться поддержкой для проведения сделки.

Вернуть США контроль над каналом Трамп обещал в день вступления в должность президента. По его мнению, панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению каналом, а им управляет Китай.

Представитель китайского МИД Линь Дзянь отрицал, что Пекин управляет этой транспортной артерией. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино также отметил, что "канал принадлежит Панаме и останется панамским".

На минувшей неделе высокопоставленная китайская делегация во главе с заместителем руководителя Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Хуэем нанесла визит в Панаму. В ходе него делегация провела переговоры с "лидерами крупных политических партий" и представителями аналитических центров, сообщает агентство "Синьхуа".

Пекин "готов усилить обмен с политическими партиями и научно-исследовательскими аналитическими организациями Панамы, укрепить взаимное понимание и доверие, а также консолидировать фундамент общественной поддержки дружественных китайско-панамских отношений", заявил Ма Хуэй.

На прошлой неделе власти Китая также призвали CK Hutchison "подумать еще раз" насчет сделки с портовыми активами. Одно из китайских ведомств в четверг переопубликовало колонку из гонконгской газеты Ta Kung Pao с критикой в адрес Вашингтона за лоббирование этой транзакции "гадкими средствами".

В колонке говорилось, что сделка ограничит перевозки и торговлю Китая, а критики называют ее "бесхребетным, раболепным, корыстным шагом, которым честность продается ради личной выгоды, и действием, не учитывающим национальные интересы... предающим и продающим весь китайский народ".

Вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая и бывший глава администрации Гонконга Лян Чжэньин в этот понедельник в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) написал, что не поддерживающие родные страны бизнес-лидеры в итоге будут напоминать сирот, над которыми издеваются другие. Не упомянув ни CK Hutchison, ни ее основателя, миллиардера Ли Ка-шинга, он подверг "некоторых гонконгских бизнесменов" критике за то, что они ставят деловые интересы выше интересов страны.

Нынешний лидер Гонконга Джон Ли, в свою очередь, отметил, что активное обсуждение этой проблемы отражает обеспокоенность ею общества. "Эти опасения заслуживают серьезного внимания", - сказал он в ходе еженедельной пресс-конференции в ответ на вопросы о сделке и подчеркнул, что все транзакции должны соответствовать гонконгскому законодательству.

Власти Гонконга призывают иностранные государства обеспечить "справедливую среду для предприятий", заявил Джон Ли. "Мы против злоупотребляющего использования принуждения или тактики запугивания в международных экономических и торговых отношениях", - пояснил он, не упомянув напрямую Трампа и воздержавшись от критики CK Hutchison и Ли Ка-шинга, семье которого принадлежит контрольный пакет акций конгломерата.

CK Hutchison также отказалась от проведения на этой неделе конференции, посвященной финансовым результатам за 2024 год, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. Компания подтвердила эту информацию агентству, не уточнив, планирует ли провести конференцию позднее.

Сестринский девелопер CK Asset также заявил Reuters, что не будет проводить конференции для аналитиков и журналистов.

Ни одна из компаний не привела причин своих решений. Публикация их годовых отчетов запланирована на четверг. Они проводили конференции по итогам года и полугодия на протяжении многих лет.

Акции CK Hutchison дешевеют на 3,3% на торгах в Гонконге во вторник, ее "дочки" CK Infrastructure – на 3,6%, CK Asset – на 0,9%.