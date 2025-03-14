Пекин призвал CK Hutchison "подумать еще раз" насчет продажи портовых активов за $14,2 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Власти Китая призывают гонконгский конгломерат CK Hutchison "подумать еще раз" насчет сделки по продаже портовых активов консорциуму с участием американской BlackRock, пишет Financial Times.

Одно из китайских ведомств в четверг переопубликовало колонку из гонконгской газеты Ta Kung Pao с критикой в адрес Вашингтона за лоббирование этой транзакции "гадкими средствами".

В колонке говорится, что сделка ограничит перевозки и торговлю Китая, а критики называют ее "бесхребетным, раболепным, корыстным шагом, которым честность продается ради личной выгоды, и действием, не учитывающим национальные интересы... предающим и продающим весь китайский народ".

В начале марта стало известно, что CK Hutchison предварительно договорился о продаже за $14,2 млрд компаний-собственников 80% холдинга Hutchison Ports, владеющего долями в собственниках, операторах и девелоперах 43 портов в 23 странах. Кроме того, консорциум с участием BlackRock купит 90% акций Panama Ports, которая владеет и управляет двумя портами в Панаме.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу после этих новостей заявлял, что Вашингтон начал принимать меры по возвращению контроля над Панамским каналом. "Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать", - сказал он.

"Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта близ Панамского канала", - отметил тогда американский лидер.

FT писала, что глава BlackRock Ларри Финк общался с высокопоставленными чиновниками в администрации Трампа, включая самого президента и госсекретаря Марко Рубио, чтобы заручиться поддержкой для проведения сделки.

Вернуть США контроль над каналом Трамп обещал в день вступления в должность президента. По его мнению, панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению каналом, а им управляет Китай.

Представитель китайского МИД Линь Дзянь отрицал, что Пекин управляет этой транспортной артерией. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино также отметил, что "канал принадлежит Панаме и останется панамским".

Акции CK Hutchison подешевели на 6,4% по итогам торгов в пятницу после критики ее сделки со стороны китайских властей.