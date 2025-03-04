CK Hutchison продает портовые активы консорциуму с участием BlackRock за $14,2 млрд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Гонконгский конгломерат CK Hutchison предварительно договорился о продаже компаний-собственников 80% холдинга Hutchison Ports консорциуму в составе BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP) и Terminal Investment Limited (TiL) за $14,2 млрд, говорится в сообщении CK Hutchison.

Цена еще может измениться по итогам due diligence и в зависимости от других факторов. Эксклюзивные переговоры с консорциумом по поводу финальных условий будут продолжаться не более 145 дней.

С учетом миноритарных долей и погашения выданных холдингу акционерных займов CK Hutchison рассчитывает получить в результате сделки более $19 млрд.

Кроме того, консорциум купит 90% акций Panama Ports, которая владеет и управляет двумя портами в Панаме.

Hutchison Ports владеет долями в собственниках, операторах и девелоперах 43 портов в 23 странах.

При этом в периметр сделки не входят оператор портов в Южном Китае Hutchison Port Holdings Trust и другие порты материкового Китая.