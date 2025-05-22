CK Hutchison назвал структуру миллиардера Апонте главным инвестором своей портовой сделки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Главным инвестором консорциума, покупающего портовые активы у гонконгского конгломерата CK Hutchison, выступает швейцарская Terminal Investment Limited (TiL) семьи итальянского миллиардера Джанлуиджи Апонте, заявил управляющий содиректор CK Hutchison Доминик Лай на годовом собрании акционеров конгломерата.

Лай также отметил, что сделка должна пройти ряд проверок со стороны различных органов власти, и подтвердил, что конгломерат не закроет ее до получения всех необходимых одобрений. Транзакцию, в частности, собиралось изучить Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая.

В марте сообщалось, что CK Hutchison предварительно договорилась о продаже компаний-собственников 80% холдинга Hutchison Ports консорциуму в составе BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP) и TiL за $14,2 млрд.

С учетом миноритарных долей и погашения выданных холдингу акционерных займов CK Hutchison рассчитывал получить в результате сделки более $19 млрд.

Также предполагалось, что консорциум купит 90% акций Panama Ports, которая владеет и управляет двумя портами в Панаме. Финальное соглашение по этой части сделки должно было быть подписано ко 2 апреля, однако этого не произошло.

Hutchison Ports владеет долями в собственниках, операторах и девелоперах 43 портов в 23 странах.

Bloomberg в апреле сообщал, что сделка структурирована таким образом, чтобы TiL перешли все порты, кроме двух панамских, а последние будет контролировать BlackRock.

