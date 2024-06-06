Новый американский пилотируемый корабль Starliner состыковался с МКС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новый американский многоразовый космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing в рамках тестового пилотируемого полета в четверг успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

На станцию прибыли астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Экипаж корабля будет работать на станции до 14 июня.

Запуск корабля был осуществлен в среду с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

Boeing получил свыше $5 млрд на разработку и производство Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.