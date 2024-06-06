Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Новый американский пилотируемый корабль Starliner состыковался с МКС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новый американский многоразовый космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing в рамках тестового пилотируемого полета в четверг успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

На станцию прибыли астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Экипаж корабля будет работать на станции до 14 июня.

Запуск корабля был осуществлен в среду с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

Boeing получил свыше $5 млрд на разработку и производство Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.

NASA Starliner SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Макрон пообещал Украине французские истребители Mirage 2000-5

США введут визовые санкции против ряда граждан Грузии из-за закона об иноагентах

США введут визовые санкции против ряда граждан Грузии из-за закона об иноагентах

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Хуситы заявили о совместных с "Исламским сопротивлением Ирака" ударах по порту Хайфы

Хуситы заявили о совместных с "Исламским сопротивлением Ирака" ударах по порту Хайфы

Путин примет участие в саммите ШОС 3-4 июля

Байден запретил Украине использовать американское оружие для ударов по Москве

Байден запретил Украине использовать американское оружие для ударов по Москве

Барселонский ресторан Disfrutar признан лучшим в мире по версии журнала The Restaurant

Барселонский ресторан Disfrutar признан лучшим в мире по версии журнала The Restaurant

США провели второй за неделю тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

Испания решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Испания решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });