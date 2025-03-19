Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом Украны Владимиром Зеленским.

Американский лидер написал в соцсети X, что разговор длился около часа и во многом базировался на прошедших накануне телефонных переговорах Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Портал Axios ранее отмечал, что Трамп ведет беседу с Зеленским в попытках добиться соглашения о 30-дневном частичном перемирии с Россией.

Накануне Трамп заявил о том, что его телефонные переговоры с Путиным прошли плодотворно.

"Мы согласились на немедленное прекращение огня в отношении всей энергетики инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем работать быстро для полного прекращения огня, и наконец, для завершения этой ужасной войны между Россией и Украиной", - пояснил Трамп.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф позднее заявил, что рассчитывает на согласие Украины на принципиальные договоренности, достигнутые в ходе телефонной беседы президентов Трампа и Путина.