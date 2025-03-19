Поиск

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом Украны Владимиром Зеленским.

Американский лидер написал в соцсети X, что разговор длился около часа и во многом базировался на прошедших накануне телефонных переговорах Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Портал Axios ранее отмечал, что Трамп ведет беседу с Зеленским в попытках добиться соглашения о 30-дневном частичном перемирии с Россией.

В РоссииПутин принял предложение Трампа о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетикиЧитать подробнее

Накануне Трамп заявил о том, что его телефонные переговоры с Путиным прошли плодотворно.

"Мы согласились на немедленное прекращение огня в отношении всей энергетики инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем работать быстро для полного прекращения огня, и наконец, для завершения этой ужасной войны между Россией и Украиной", - пояснил Трамп.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф позднее заявил, что рассчитывает на согласие Украины на принципиальные договоренности, достигнутые в ходе телефонной беседы президентов Трампа и Путина.

Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ООН заявила, что один сотрудник погиб и пятеро ранены в ходе удара в Газе

ООН заявила, что один сотрудник погиб и пятеро ранены в ходе удара в Газе

В Иерусалиме тысячи человек вышли на протест против возобновления военных действий в Газе

В Иерусалиме тысячи человек вышли на протест против возобновления военных действий в Газе

Уиткофф считает, что перемирия на Украине можно добиться за несколько недель

Уиткофф считает, что перемирия на Украине можно добиться за несколько недель
Обострение палестино-израильского конфликта

В ООН сообщили об ударе Израиля по гостевому дому организации в секторе Газа

В ООН сообщили об ударе Израиля по гостевому дому организации в секторе Газа

Маск заявил, что астронавты задержались на МКС на 10 месяцев из-за решения Байдена

Маск заявил, что астронавты задержались на МКС на 10 месяцев из-за решения Байдена

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Мэр Стамбула и еще 100 человек задержаны по подозрению в коррупции

Мэр Стамбула и еще 100 человек задержаны по подозрению в коррупции

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 19 марта

Переговоры США и России по Украине состоятся в воскресенье в Саудовской Аравии

Переговоры США и России по Украине состоятся в воскресенье в Саудовской Аравии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2215 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });