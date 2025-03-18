Поиск

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина

В администрации США считают, что беседа проходит хорошо

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин начали телефонные переговоры, передает АР со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным c 10:00 (17:00 по Москве)", - сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X.

Он добавил, что "разговор идет хорошо и все еще продолжается".

Ранее о подготовке разговора Трампа и Путина сообщали и в Москве, и в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рамках подготовки к разговору российской стороной прорабатывались вопросы, находящиеся в повестке дня российско-американских отношений, включая украинское урегулирование.

"Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня... Те вопросы, которые на повестке дня, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Будут готовиться президенту тезисы", - сказал Песков.

Он отметил, что время разговора не лимитируется, "лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным".

Его также попросили прокомментировать недавнее заявление Трампа о том, что многие темы предстоящего разговора уже согласованы.

"Как вы знаете, имели место определенные обсуждения. Господин Уиткофф (Стив Уиткофф, спецпосланник США - ИФ) был в Москве, в Стамбуле были переговоры. Ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание (тем разговора) есть", - сказал Песков.

Белый дом Владимир Путин Дональд Трамп США Стив Уиткофф Дэн Скавино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц

Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц

Депутаты Госдумы смогут продолжить общаться в мессенджерах, так как они не госслужащие

ГД приняла в I чтении ужесточение запрета на иностранные мессенджеры в банках, ЦБ и госорганах

ГД приняла в I чтении ужесточение запрета на иностранные мессенджеры в банках, ЦБ и госорганах

Президент России назвал неизбежным охлаждение экономики

Путин назвал санкции механизмом давления и исключил возврат к тому, как было

Путин назвал санкции механизмом давления и исключил возврат к тому, как было

Путин поручил разработать процедуру возвращения иностранных компаний в РФ

Кравцов предложил предприятиям больше инвестировать в среднее профессиональное образование

Губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный сообщил о своей отставке

Минздрав оценил потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд рублей

Минздрав оценил потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд рублей

Дмитриев уверен в возможности сотрудничества в сфере РЗМ и с США, и с другими странами

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2211 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });