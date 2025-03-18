Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина

В администрации США считают, что беседа проходит хорошо

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин начали телефонные переговоры, передает АР со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным c 10:00 (17:00 по Москве)", - сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X.

Он добавил, что "разговор идет хорошо и все еще продолжается".

Ранее о подготовке разговора Трампа и Путина сообщали и в Москве, и в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рамках подготовки к разговору российской стороной прорабатывались вопросы, находящиеся в повестке дня российско-американских отношений, включая украинское урегулирование.

"Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня... Те вопросы, которые на повестке дня, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Будут готовиться президенту тезисы", - сказал Песков.

Он отметил, что время разговора не лимитируется, "лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным".

Его также попросили прокомментировать недавнее заявление Трампа о том, что многие темы предстоящего разговора уже согласованы.

"Как вы знаете, имели место определенные обсуждения. Господин Уиткофф (Стив Уиткофф, спецпосланник США - ИФ) был в Москве, в Стамбуле были переговоры. Ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание (тем разговора) есть", - сказал Песков.