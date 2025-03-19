Уиткофф считает, что перемирия на Украине можно добиться за несколько недель

Стив Уиткофф Фото: Jabin Botsford-Pool/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что полного перемирия на Украине можно будет добиться в течение пары недель, сообщает в среду Bloomberg.

"Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задачу за пару недель", - заявил он в интервью агентству.

Уиткофф отметил, что представители США и России начнут проводить встречи в Саудовской Аравии в понедельник или вторник, чтобы согласовать условия для прекращения боевых действий. По его словам, сначала это будут переговоры на экспертном уровне.

Вместе с тем Уиткофф назвал телефонный разговор между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "эпичным" и направленным на достижение реальных результатов. Он отметил, что тема санкций в разговоре не поднималась.

Спецпосланник не исключил возможность личной встречи лидеров США и РФ.

Уиткофф является спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку, однако участвует и в украинском урегулировании.