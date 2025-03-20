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ХАМАС не смягчает свою позицию по возвращению израильских заложников

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Палестинское радикальное движение ХАМАС не смягчает позицию по соглашению с Израилем о выдаче заложников, несмотря на удары Израиля по сектору Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Нет никаких сигналов, никаких признаков того, что ХАМАС в настоящее время меняет свою позицию по этому вопросу", - заявил изданию израильский чиновник.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел трехчасовую встречу с министром обороны Исраэлем Кацем и высшими должностными лицами службы безопасности.

"Было принято решение повысить уровень реагирования, и ожидается, что действия будут более активными. То, что мы увидели с вводом наземных сил в коридор Нецарим, это только начало", - сказал чиновник.

Газета сообщает, что в четверг состоится заседание кабинета безопасности, на котором будет представлена обновленная информация о ходе боевых действий.

Как заявил изданию министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар, "в ближайшем будущем мы станем свидетелями интенсивных обстрелов".

По его словам, Израиль сосредоточен на цели прекращения правления ХАМАС в секторе Газа.

Тем временем миссия постоянного наблюдателя Палестины при ООН призвала Совбез "остановить израильскую военную машину".

"Это безжалостное, незаконное применение силы против беззащитного гражданского населения должно быть немедленно прекращено", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "бездействие" в отношении "вопиющих военных преступлений Израиля, преступлений против человечности и актов геноцида еще больше подорвет любые остатки доверия к Совету Безопасности".

По данным палестинской стороны, со вторника погибли по меньшей мере 436 палестинца, в том числе 183 ребенка.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ООН ХАМАС
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