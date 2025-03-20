ХАМАС не смягчает свою позицию по возвращению израильских заложников
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Палестинское радикальное движение ХАМАС не смягчает позицию по соглашению с Израилем о выдаче заложников, несмотря на удары Израиля по сектору Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Нет никаких сигналов, никаких признаков того, что ХАМАС в настоящее время меняет свою позицию по этому вопросу", - заявил изданию израильский чиновник.
В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел трехчасовую встречу с министром обороны Исраэлем Кацем и высшими должностными лицами службы безопасности.
"Было принято решение повысить уровень реагирования, и ожидается, что действия будут более активными. То, что мы увидели с вводом наземных сил в коридор Нецарим, это только начало", - сказал чиновник.
Газета сообщает, что в четверг состоится заседание кабинета безопасности, на котором будет представлена обновленная информация о ходе боевых действий.
Как заявил изданию министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар, "в ближайшем будущем мы станем свидетелями интенсивных обстрелов".
По его словам, Израиль сосредоточен на цели прекращения правления ХАМАС в секторе Газа.
Тем временем миссия постоянного наблюдателя Палестины при ООН призвала Совбез "остановить израильскую военную машину".
"Это безжалостное, незаконное применение силы против беззащитного гражданского населения должно быть немедленно прекращено", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "бездействие" в отношении "вопиющих военных преступлений Израиля, преступлений против человечности и актов геноцида еще больше подорвет любые остатки доверия к Совету Безопасности".
По данным палестинской стороны, со вторника погибли по меньшей мере 436 палестинца, в том числе 183 ребенка.