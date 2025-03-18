Нетаньяху заявил, что Израиль принял предложение США о прекращении огня, ХАМАС его отверг

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Израильская сторона приняла предложение американского спецпосланника Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа, но представители палестинской группировки ХАМАС его отвергли, сообщил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я предупреждал, что, если ХАМАС откажется освободить наших заложников, мы возобновим боевые действия, и мы так и сделали", - передаёт слова Нетаньяху израильский портал Ynet.

Премьер добавил, что вместе с министром обороны Исраэлем Кацем принял рекомендацию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать усиленное наступление на ХАМАС.

Нетаньяху заверил, что Израиль продолжит сражаться, пока не достигнет всех поставленных целей, а также выразил сочувствие семьям израильских заложников.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Кац заявил, что "врата ада откроются в Газе", а ХАМАС будет атакован "невиданной силой", если палестинское движение не вернет оставшихся 59 заложников.

В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильские власти решением возобновить боевые действия подвергают опасности жизни заложников.

1 марта истёк 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа попыталась продлить режим прекращения огня и представила сторонам соответствующее предложение. Но переговоры в Дохе завершились безрезультатно, и Белый дом заявил, что движение ХАМАС отклонило это предложение.