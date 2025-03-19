ООН заявила, что один сотрудник погиб и пятеро ранены в ходе удара в Газе

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный сотрудник ООН погиб и ещё пять получили ранения в результате удара по гостевому дому организации в секторе Газа, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя ООН.

По информации AP, взрыв не был случайным или связанным с деятельностью по разминированию.

Ранее израильские военные опровергли информацию о том, что они нанесли удар по зданию ООН в городе Дейр-эль-Балах, где находились гуманитарные работники.

Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ сообщили, что возобновили нанесение массированных ударов по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац потребовал от ХАМАС немедленно отпустить всех остающихся у группировки заложников и пригрозил в противном случае использовать весь израильский военный потенциал против ХАМАС. В свою очередь представитель израильского правительства Давид Менсер отмечал, что возобновление боевых действия в Газе координировалось с Вашингтоном.



