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Строительство заграждений на восточной границе Польши затянется дольше запланированного

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Запланированных на данный момент на строительство укреплений "Восточный щит" на границе с Белоруссией и Россией средств и времени недостаточно, заявил на пресс-конференции в Сейме глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает PAP.

"Может быть гораздо больше (средств, выделяемых на проект - ИФ). Я считаю, что это стратегическая инвестиция. Ожидается, что к 2028 году она обойдется в 10 млрд злотых, плюс европейские деньги. Она не закончится в 2028 году, потому что это не только граница в северо-восточной части, но и должна простираться гораздо южнее, по всей восточной границе Польши", - сказал министр.

"Поэтому проект будет долгосрочным и гораздо более дорогим. Это должны быть гораздо более крупные инвестиции", - добавил он.

В конце 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о досрочном завершении возведения первого участка оборонительной системы "Восточный щит". Этот участок укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка близ поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области России.

Проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость Tarcza Wschod оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.

Минобороны Белоруссия Дональд Туск Владислав Косиняк-Камыш Польша
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