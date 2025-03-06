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Польша призвала увеличить контингент НАТО на границе с Белоруссией и Россией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Евросоюза заявил о необходимости рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск НАТО на границах с Россией и Белоруссией. Его цитирует пресс-служба его канцелярии.

"Сегодня мы много говорим о гарантиях безопасности Украины, но для того, чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому", - сказал Туск.

"Именно поэтому Европа должна полностью защитить свои границы, особенно с Россией и Беларусью. "Восточный щит", который является не только польским проектом, в нем также участвуют финны и страны Балтии, а также защита восточной границы ЕС стали приоритетом, который больше никем не подвергается сомнению", - подчеркнул он.

Туск пообещал, что в связи с этим будет обсуждать "необходимость увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Беларусью".

Он добавил, что "необходимо также усилить оборону воздушного пространства ЕС, защиту Балтийского моря и киберпространства".

Евросоюз Европа НАТО Польша Украина Дональд Туск Балтийское море
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