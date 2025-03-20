Европейский инвестиционный банк выделит Польше 1 млрд евро на укрепление границы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Польша достигла предварительной договоренности с Европейским инвестиционным банком о выделении 1 млрд евро на финансирование строительства укреплений Tarcza Wschod ("Восточный щит") на границе с Белоруссией и Россией, сообщил в Сейме замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. Его цитирует агентство PAP.

Томчик отметил, что "благодаря тому, что "Восточный щит" стал проектом Евросоюза, это дало возможность расширения проекта.

"До сих пор польское государство потратило почти миллиард злотых (около $260 млн в эквиваленте - ИФ), - рассказал Томчик. - Эти средства были направлены на закупку оборудования, которое позволит построить убежища, склады и казармы".

Замглавы Минобороны пояснил, что "средства Европейского инвестиционного банка будут направлены на финансирование инновационных решений в области спутниковой связи, радиоэлектронной разведки и повышения мобильности собственных войск, что имеет решающее значение, когда речь идет о проекте "Восточный щит".

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что запланированных на данный момент на строительство укреплений "Восточный щит" на границе с Белоруссией и Россией средств и времени недостаточно, и "проект будет долгосрочным и гораздо более дорогим".

В конце 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о досрочном завершении возведения первого участка оборонительной системы "Восточный щит". Этот участок укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка близ поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области России.

Проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость Tarcza Wschod оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.