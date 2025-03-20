Поиск

Европейский инвестиционный банк выделит Польше 1 млрд евро на укрепление границы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Польша достигла предварительной договоренности с Европейским инвестиционным банком о выделении 1 млрд евро на финансирование строительства укреплений Tarcza Wschod ("Восточный щит") на границе с Белоруссией и Россией, сообщил в Сейме замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. Его цитирует агентство PAP.

Томчик отметил, что "благодаря тому, что "Восточный щит" стал проектом Евросоюза, это дало возможность расширения проекта.

"До сих пор польское государство потратило почти миллиард злотых (около $260 млн в эквиваленте - ИФ), - рассказал Томчик. - Эти средства были направлены на закупку оборудования, которое позволит построить убежища, склады и казармы".

Замглавы Минобороны пояснил, что "средства Европейского инвестиционного банка будут направлены на финансирование инновационных решений в области спутниковой связи, радиоэлектронной разведки и повышения мобильности собственных войск, что имеет решающее значение, когда речь идет о проекте "Восточный щит".

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что запланированных на данный момент на строительство укреплений "Восточный щит" на границе с Белоруссией и Россией средств и времени недостаточно, и "проект будет долгосрочным и гораздо более дорогим".

В конце 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о досрочном завершении возведения первого участка оборонительной системы "Восточный щит". Этот участок укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка близ поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области России.

Проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость Tarcza Wschod оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.

Евросоюз Минобороны Польша Владислав Косиняк-Камыш Цезарий Томчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

Трубопроводы впервые стали главным каналом импорта газа для Китая

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

Инвестор отказался от проекта добычи рения из вулкана Кудрявый на Курилах

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2218 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне53 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });