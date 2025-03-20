Евросовет изложил свой подход к достижению мира на Украине

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Европейский совет принял в четверг 26 голосами из 27 документ по Украине, в котором повторил тезис ЕС о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский союз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций и усиления соблюдения существующих мер, включая дополнительные средства по противодействию их обходу", - говорится в опубликованных Евросоветом заключениях.

В них отмечается, что "в соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными" и что РФ обязана "компенсировать ущерб" Украине.

Приветствуя совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта 2025 года, включая предложения о соглашении о прекращении огня, Европейский совет призвал Россию "проявить реальную политическую волю" в стремлении к миру.

Заявив о намерении ЕС способствовать мирному процессу, Евросовет отметил в своем документе, что "всеобъемлющее мирное соглашение, которое уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности".

В заключениях саммита разъясняется, что Европейский союз и государства-члены "готовы внести свой вклад в гарантии безопасности, в частности, поддерживая способность Украины эффективно защищать себя". В связи с этим Евросовет призвал государства-члены "срочно активизировать усилия по удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины".

Из 27 государств-членов ЕС одобрить документ вновь отказалась Венгрия.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого шла речь об украинской ситуации. Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президенты, в частности, обсуждали составы делегаций на грядущих российско-американских переговорах.