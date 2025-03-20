Путин и Трамп обсуждали кандидатуры главных переговорщиков по Украине

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсуждали в том числе составы делегаций на грядущих российско-американских переговорах, также эту тему обсудили 19 марта по телефону помощник Путина Юрий Ушаков и советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, мы рассчитываем, что переговоры будут уже на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров, - сказал он. - Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах. Эта тема упоминалась, действительно. Вчера также об этом шла речь в ходе телефонного разговора Юрия Ушакова с его коллегой господином Уолтцем".