Путин и Трамп завершили разговор

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин окончили телефонные переговоры, сообщает NBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Сотрудник Белого дома сказал NBC News, что разговор Трампа и Путина окончен. Беседа продолжалась больше полутора часов.

"Да, уже завершился", - сказал Песков в 19:35 по Москве.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявлял, что разговор начался в 17:00 по Москве и проходил хорошо. Таким образом второй телефонный разговор президентов продолжался около двух с половиной часов.

В прошлый раз президенты беседовали по телефону 12 февраля.