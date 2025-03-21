Верхняя палата парламента Германии одобрила реформу госдолга

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бундесрат Германии (верхняя палата парламента) одобрил реформу правил, регулирующих госдолг страны, а также создание фонда объемом 500 млрд евро для обновления инфраструктуры и поддержки экономики.

"За" проголосовало 53 человека из 69 при необходимом минимуме в 46 голосов, сообщают германские СМИ.

Поправка к Конституции для смягчения так называемого долгового тормоза допускает практически неограниченные расходы на оборону и безопасность. В законопроекте указывается, что расходы на армию, а также "федеральные расходы на гражданскую оборону, защиту населения, разведывательные службы, защиту информационно-технологических систем и помощь государствам, подвергшимся нападению в нарушение международного права" в будущем также могут финансироваться за счет привлечения кредитов.

Лидер ХДС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц описал значение этого правила словами: "Все, что потребуется".

В документе также говорится о том, что в течение следующих двенадцати лет на инвестиции в инфраструктуру может быть привлечено 500 млрд евро. Федеральные земли должны использовать 100 млрд евро для своей инфраструктуры, 300 млрд евро будут переданы в распоряжение федерального правительства, а оставшиеся 100 млрд евро будут выделены на защиту климата.

В Конституцию ФРГ будет внесен пункт об обязательстве Германии достичь климатической нейтральности не позднее, чем к 2045 году, сообщает Deutsche Welle.

Законопроект подготовили блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), ведущие ведут переговоры о формировании нового правительства. Для одобрения закона они договорились о поддержке соглашения со стороны партии "Зеленых". Те в обмен добились 100 млрд инвестиций в проекты по защите климата и нового пункта в Конституции. При этом в бундестаге нового созыва, первое заседание которого состоится 25 марта, консерваторы, социал-демократы и "зеленые" уже не будут иметь необходимого большинства для принятия проекта, поэтому парламентарии экстренно приняли его старым составом на этой неделе.