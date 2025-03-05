Германия призвала ЕС смягчить бюджетные правила ради увеличения расходов на оборону

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Германия призвала Евросоюз пересмотреть бюджетные правила блока, чтобы позволить странам-членам увеличить расходы на оборону, сообщает Bloomberg.

"Союз должен предоставить государствам-членам дополнительные бюджетные возможности для увеличения расходов на оборону в долгосрочной перспективе, учитывая геополитические обстоятельства", - заявил представитель ФРГ в Брюсселе.

Бюджетные правила ЕС ограничивают долг стран-членов до 60% от ВВП, а дефицит - до 3%.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят возможные изменения в его бюджетных правилах на саммите 6 марта.

4 марта ЕС объявил о плане, по которому блок может собрать до 800 млрд евро дополнительных средств, включая 150 млрд евро кредитов государствам-членам для инвестиций в оборону. В тот же день лидер победившего на немецких парламентских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Германия внесет поправки в Конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от бюджетных ограничений.