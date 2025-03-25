Польша создает Фонд обороны и безопасности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU -Польша создает Фонд обороны и безопасности, его размер составит $7,8 млрд, сообщила в соцсети министр финансов и региональной политики Катажина Пелчиньска-Наленч.

"Официально: Польша первой в Европе создает Фонд обороны и безопасности в рамках KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, "Национальный план восстановления" - ИФ). Мы вложим миллиарды в убежища, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний. Мы будем развивать нашу промышленность и исследования в области новых технологий", - написала она.

Она добавила, что польский Минфин "начинает переговоры с Еврокомиссией о создании фонда, и в течение двух месяцев в сотрудничестве с министерством национальной обороны и другими министерствами будет разработан инвестиционный план этого фонда".

В фонд будет внесено 30 млрд злотых (около $7,8 млрд в эквиваленте).