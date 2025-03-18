Поиск

Бундестаг одобрил закон о смягчении норм госдолга с целью увеличить расходы на оборону

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Бундестага проголосовали во вторник за законопроект о смягчении ограничений на государственный долг, чтобы увеличить расходы на оборону и создать фонд для инвестиций в инфраструктуру, сообщают во вторник германские СМИ.

"Законопроект принят необходимым большинством голосов", - заявила председатель Бундестага Бербель Бас.

Более двух третей депутатов Бундестага проголосовали за принятие законопроекта, разработанного парламентской фракцией ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) – 513 голосов "за", 207 – "против", воздержавшихся не было.

Так называемый "долговой тормоз" в Германии – это конституционное ограничение на заимствования, установленное для контроля над государственным долгом. Он был введен в 2009 году после финансового кризиса. Согласно ему, структурный дефицит бюджета федерального правительства не должен превышать 0,35% ВВП в год.

Принятые поправки освобождают от ограничений расходы на оборону и безопасность, включая расходы на разведывательные службы и помощь Украине в размере более 1% от ВВП. Они также предусматривают создание фонда в размере 500 млрд евро, финансируемого за счет заимствований, для вложения средств в инфраструктуру Германии в течение последующих 12 лет.

Теперь законопроект должны передать в Бундесрат – орган представительства земель Германии, где он должен будет получить окончательное одобрение в пятницу.

Голосование состоялось на последнем заседании Бундестага перед формированием новой правящей коалиции.

В настоящий момент лидер победившего на недавних выборах альянса ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц работает над созданием коалиции с СДПГ уходящего канцлера Олафа Шольца.

Для того, чтобы получить достаточно голосов для принятия реформы "долгового тормоза", Мерцу пришлось также провести переговоры с партией "Зелёные".

Германия Бундестаг ХДСХСС Фридрих Мерц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина

В Грузии на этой неделе могут принять аналог американского закона об иноагентах

Глава РФПИ сообщил о планах обсудить проекты в космосе с Илоном Маском

Глава РФПИ сообщил о планах обсудить проекты в космосе с Илоном Маском

Audi сократит 7,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2029 года

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские медики заявили о 310 погибших в ходе ночной атаки Израиля на Газу

Что случилось этой ночью: вторник, 18 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские танки обстреливают юг сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 170 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС обвинило Нетаньяху в создании угроз жизни заложников

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2211 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });