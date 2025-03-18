Бундестаг одобрил закон о смягчении норм госдолга с целью увеличить расходы на оборону

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Бундестага проголосовали во вторник за законопроект о смягчении ограничений на государственный долг, чтобы увеличить расходы на оборону и создать фонд для инвестиций в инфраструктуру, сообщают во вторник германские СМИ.

"Законопроект принят необходимым большинством голосов", - заявила председатель Бундестага Бербель Бас.

Более двух третей депутатов Бундестага проголосовали за принятие законопроекта, разработанного парламентской фракцией ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) – 513 голосов "за", 207 – "против", воздержавшихся не было.

Так называемый "долговой тормоз" в Германии – это конституционное ограничение на заимствования, установленное для контроля над государственным долгом. Он был введен в 2009 году после финансового кризиса. Согласно ему, структурный дефицит бюджета федерального правительства не должен превышать 0,35% ВВП в год.

Принятые поправки освобождают от ограничений расходы на оборону и безопасность, включая расходы на разведывательные службы и помощь Украине в размере более 1% от ВВП. Они также предусматривают создание фонда в размере 500 млрд евро, финансируемого за счет заимствований, для вложения средств в инфраструктуру Германии в течение последующих 12 лет.

Теперь законопроект должны передать в Бундесрат – орган представительства земель Германии, где он должен будет получить окончательное одобрение в пятницу.

Голосование состоялось на последнем заседании Бундестага перед формированием новой правящей коалиции.

В настоящий момент лидер победившего на недавних выборах альянса ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц работает над созданием коалиции с СДПГ уходящего канцлера Олафа Шольца.

Для того, чтобы получить достаточно голосов для принятия реформы "долгового тормоза", Мерцу пришлось также провести переговоры с партией "Зелёные".