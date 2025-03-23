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Советник Трампа заявил, что прекращение огня на Черном море необходимо для торговли

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американская и российская стороны на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

"Теперь мы обсудим Черное море, прекращение огня на море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно и топливо, а также вновь могли начать торговлю в Черном море", - заявил он в интервью CBS.

Уолц отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

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Он сказал, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

До этого сообщалось, что в 24 марта в Эр-Рияде состоятся российско-американские консультации. Как заявил в минувший четверг журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, возглавят делегацию от России сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Эр-Рияд Саудовская Аравия Черное море США Майк Уолц Украина
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