Песков заявил о готовности РФ обсудить нюансы возобновления Черноморской инициативы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, когда в понедельник, главным образом, мы имеем в виду обсуждать тоже согласие президента Путина на возобновление так называемой Черноморской инициативы, опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы, а этих нюансов огромное количество", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоятся российско-американские консультации. Как заявил в четверг журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, возглавят делегацию от России сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Песков напомнил, что в отношении России не были выполнены обязательства, в то время как РФ свои выполнила. "Поэтому тоже предстоят непростые переговоры", - добавил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, были ли донесены российские озабоченности Путиным во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Некоторые из этих нюансов упоминались, но эта работа, безусловно, будет продолжаться", - подчеркнул Песков.