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Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News, что настроен оптимистично в отношении итогов стартующих вскоре в Саудовской Аравии переговоров США и России.

"Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - приводит Bloomberg его слова.

Как отметил Уиткофф, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

До этого сообщалось, что 24 марта в Эр-Рияде состоятся российско-американские консультации. Как заявил в минувший четверг журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, возглавят делегацию от России сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

США Стив Уиткофф Саудовская Аравия Эр-Рияд Черное море
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