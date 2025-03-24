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Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Суд присяжных в американском штате Джорджия вынес вердикт в пользу истца по делу о гербициде Roundup - продукте компании Monsanto, которую германская Bayer приобрела в 2018 году за $63 млрд.

Вердикт предписывает Bayer выплатить штраф в размере $2 млрд и компенсировать ущерб в размере $65 млн, сообщила компания.

Bayer уже не первый год защищается от претензий, связанных с покупкой Monsanto. Критики утверждали, что действующее вещество Roundup - глифосат - вызывает рак. Компания настаивала, что глифосат безопасен.

"Мы не согласны с вердиктом суда присяжных, поскольку он не согласуется с огромным весом научных доказательств, общим мнением регулирующих органов и их научными оценками по всему миру, - заявляет Bayer. - Мы считаем, что у нас есть веские аргументы для того, чтобы в рамках апелляции добиться отмены этого вердикта и аннулирования или снижения предусмотренных им избыточных и неконституционных выплат".

Германская химкомпания заявила, что готовит базу для обращения в Верховной суд США.

Акции Bayer дешевеют на 7,5% на торгах в понедельник.

Bayer Monsanto Roundup
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