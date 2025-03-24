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Венгрия выразила поддержку мирной политике Грузии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз руководствуется в отношении Грузии двойными стандартами.

"Осуществляемая в Грузии мирная политика имеет большую поддержку в Венгрии", - сказал он в Будапеште на совместном брифинге с главой МИД Грузии Майей Бочоришвили.

"Пример Грузии показывает, насколько скандальны двойные стандарты в мире. Если либеральные партии побеждают в стране - это идеально для Брюсселя, но если побеждают национальные силы, то это кризис", - отметил венгерский министр.

Он заявил, что подобные двойные стандарты в политике с приходом к власти новой администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом уже в прошлом.

Бочоришвили со своей стороны заявила, что в Грузии высоко ценят поддержку Венгрии в рамках Евросоюза и двусторонних отношениях.

"Мы благодарны Венгрии за оказываемую помощь и надеемся, что наше сотрудничество существенно расширится", - сказала она.

Венгрия Евросоюз Петер Сийярто США Грузия Майя Бочоришвили МИД
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